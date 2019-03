Fotograma cedido por Universal Pictures que muestra a la actriz Lupita Nyong'o en el papel de Adelaide Wilson, durante una escena de la película de terror "Us", la nueva propuesta del realizador Jordan Peele que se estrena este viernes. EFE/Claudette Barius/Universal Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

El director Jordan Peele, que triunfó con el terror y la reflexión sobre el racismo de "Get Out" (2017), regresa a este género con "Us", una cinta con numerosos mensajes políticos y que figura como el estreno más destacado del fin de semana en el país.

Lupita Nyong'o, Winston Duke y Elisabeth Moss encabezan el reparto de esta película acerca del declive del sueño americano, la desigualdad, los espejismo de la sociedad consumista y el rechazo al diferente.