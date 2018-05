27 may 2018

EFEUSA Washington 27 may 2018

Vista general de la fachada del edificio del The Washington Post. Otros medios, como el The Washington Post o Time, optaron por la vía de pedir el consentimiento de los propios lectores para usar sus datos, tal como se había hecho hasta la entrada en funcionamiento de la GDPR. EFE/Archivo

Varios medios del país bloquearon el acceso a lectores europeos tras la entrada en vigor completa del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, en inglés), por el que se busca dar al usuario una participación activa sobre quién tiene o qué hace con sus datos.

La legislación, que entró en vigor este viernes, ha restringido la entrada de los usuarios de Europa a numerosos medios del país norteamericano, incluyendo Los Angeles Times, el The Chicago Tribune y el The New York Daily News.