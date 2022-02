Fotografía cedida por Oriana Palma donde aparece el escritor venezolano Emmanuel Rincón. EFE/Oriana Palma /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

El escritor venezolano Emmanuel Rincón, ganador de premios literarios en España y Colombia, desarrolla en su nueva novela una distopía acerca de un Estados Unidos en el que reinan el igualitarismo, la falta de libertades y la pobreza.

"Esta obra no es inmediatista, no es mi intención tratar de narrar el presente, sino construir una distopía futurista a la que espero no lleguemos", dice a Efe el autor de "El decálogo del hombre igualitario" (Amazon) al preguntarle si es una manera de mostrar su visión de la actualidad del país.