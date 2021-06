Fotografía de archivo del actor estadounidense, Will Smith. EFE/Archivo

El actor Will Smith publicará su primer libro de memorias el próximo 9 de noviembre con el título de "Will".

Smith ha colaborado con el escritor Mark Manson, autor del superventas "The Subtle Art of Not Giving a Fuck", para redactar su biografía, que ha llevado dos años de trabajo, según confirmó él mismo en una publicación de Instagram.