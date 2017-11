Fotografía cedida de la reproducción de la obra "Distant View of Èze" (Vista lejana de Èze) pintada en 1930 por el político y estadista británico Winston Churchill. Una treintena de acuarelas pintadas por el político y estadista Winston Churchill, el hombre que gobernó el Reino Unido durante la II Guerra Mundial, se exhibirán a partir de este sábado en Palm Beach, la ciudad del sur de Florida donde solía descansar y pintar. EFE/Churchill Heritage Ltd/The Society of the Four Arts/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS