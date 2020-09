Jimmy Butler escolta-alero de los Heat de Miami, afirmó que este martes que el flamante campeón de la Conferencia Este puede que no sea el mejor equipo de baloncesto, pero tampoco tiene una plantilla de "desvalidos" para luchar contra los Lakers por el título de la NBA.

"Somos un equipo realmente bueno. Eso es todo. No voy a decir que seamos mejores que los demás, pero no creo que seamos desvalidos. No es así", expresó el jugador franquicia de los Heat.