El noruego Magnus Carlsen, número uno del mundo, se retiró este lunes por sorpresa de la Copa Sinquefield, que se juega en San Luis (EE.UU), entre rumores de que el estadounidense Hans Niemann hizo trampas en la partida que le ganó el domingo en la tercera ronda.

"Me he retirado del torneo. Siempre he disfrutado jugando en el Club de Ajedrez de San Luis y espero estar de vuelta en el futuro", escribió Carlsen en su cuenta de Twitter, en la que tiene 715.000 seguidores.