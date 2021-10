El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) explicó que corrió diezmado físicamente el Gran Premio de Estados Unidos, en el que, aun así, pudo conseguir un podio.

"No me sentía bien en la mañana, a partir de la vuelta 1 el sistema del agua no lo tuve toda la carrera, en la 20 estaba totalmente out (fuera), y fue durísima, estaba perdiendo fuerza en las piernas, las manos y era difícil mantenerme en pista en esos momentos", comentó a Dazn.