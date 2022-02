El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, aseguró este jueves que renunciaría a sus 17 goles marcados el año pasado con tal de coronarse esta temporada con el sexto título de la MLS de su club.

"La gente no me cree, pero el año pasado marqué 17 goles en 21 partidos y al final estaba en mi casa viendo los 'playoff', no cambió nada. Lo más importante es el equipo, si marco seis goles y vamos a ganar trofeos, lo acepto. Mi mente está enfocada en el sueño del equipo, llegar a los 'playoff' y ganar la sexta liga", dijo Hernández en una rueda de prensa organizada por la MLS.