El tenista español David Ferrer, que este lunes tuvo que retirarse a medio partido contra su compatriota Rafael Nadal en el Abierto de Estados Unidos, dijo este martes que "es tiempo de descansar en Xàbia" (Alicante), para recuperarse de su lesión y despedirse del tenis definitivamente el año que viene "con mi gente".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Ferrer ha comentado: "Ayer fue una lástima para mi no poder terminar el partido pero me quedo con lo bueno de poder jugar en la pista central del US Open ante un jugador como Rafa y despedirme así de mi último Grand Slam".