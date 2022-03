Novak Djokovic no disputará finalmente los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, según ha anunciado el propio jugador serbio en las redes sociales, por no haber sido autorizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

"Aunque estaba automáticamente en la lista del sorteo de Indian Wells y Miami sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no van a cambiar, así que no podré jugar en los Estados Unidos. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos", indicó el tenista serbio que no pudo disputar ya el Abierto de Australia por no estar vacunado.