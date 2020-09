El base esloveno Goran Dragic (Miami Heat) afronta sus primeras finales de la NBA frente a Los Ángeles Lakers, a partir de la madrugada del miércoles al jueves (3:00 horas CEST), cumpliendo las expectativas que tenía cuando firmó por la franquicia de Florida en 2015 ya que aseguró, en una rueda de prensa en la que estuvo EFE, que llegó “para ganar”.

“Estar aquí significa todo para mí. Es por lo que vine a esta organización, para ganar. Sé lo que pasó aquí en el pasado con grandes jugadores y yo no me rindo, haré lo mejor posible mi trabajo. Toda la gente de esta organización y los aficionados me han apoyado e intento dar el 100% en todos los partidos para ellos y al final del día mirarme al espejo y pensar ‘vale, hice todo lo que pude y si es suficiente bien y si no también’”, declaró el esloveno.