La ira y la frustración que sintió el mexicano José 'Pochito' Alday cuando fue deportado de Estados Unidos lo llevaron a descubrir su verdadera vocación y lograr el éxito profesional al proclamarse campeón de peso gallo de la competición de artes marciales mixtas Combate Américas.

"Si no hubiera sido por la deportación a mi país, algo que fue muy difícil, no estaría aquí, no hubiera encontrado mi pasión", dice a Efe Alday mientras se entrena para su próxima pelea, en la que defenderá el título de la segunda organización de artes marciales mixtas más vista en Estados Unidos.