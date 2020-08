Fotografía del 15 agosto de 2019 cedida por Premier Boxing Champions donde aparece el boxeador cubano Erislandy 'The American Dream' Lara. EFE/Premier Boxing Champions

Fotografía del 15 agosto de 2019 cedida por Premier Boxing Champions donde aparece el boxeador cubano Erislandy 'The American Dream' Lara. EFE/Nabeel Ahmad/Premier Boxing Champions

El boxeador Erislandy 'The American Dream' Lara aseguró en una entrevista a Efe que está en condiciones "perfectas" para revalidar el título de campeón mundial de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo, en un combate que se disputará este sábado en Los Ángeles.

Lara (Guantánamo, Cuba, 1983), afincado en EE.UU., se enfrentará al boxeador estadounidense Greg Vendetti, un rival que el cubano dice no haber analizado antes de la pelea: "Yo no estudio a los rivales, no miro cómo pelean; cuando estamos en el ring yo saco todas mis conclusiones".