La atleta estadounidense Shalane Flanagan dio en 2017 la victoria femenina a su país en el maratón de Nueva York, después de 40 años de sequía, y hoy aseguró que si vuelve a competir este domingo es por el "entusiasmo" que le han contagiado otras mujeres con las que compartirá carrera.

"Lo que me hizo querer volver fue la plantilla de mujeres estadounidenses que van a correr y que sueñan, 'A lo mejor es mi turno, mi oportunidad'. Ese entusiasmo suyo me emociona y me hace querer formar parte de la carrera", explicó en rueda de prensa.