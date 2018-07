El estadounidense Kevin Na logró este domingo su segundo título en el PGA Tour, el primero desde 2011, al ganar el torneo The Greenbrier A Military Tribute at The Greenbrier, jugado en The Old White TPC de White Sulphur Springs (Virginia Occidental, Estados Unidos).

Na, que el 2 de octubre de 2011 estrenó su palmarés en el Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open, ha necesitado más de seis años y 371 torneos para volver a levantar un trofeo.