Klay Thompson anunció este sábado que mañana domingo regresará con los Golden State Warriors, en su partido frente a los Cleveland Cavaliers, 941 días de su último encuentro con el equipo de San Francisco (EE.UU.).

"Odio usar la frase 'no puedo esperar' porque me gusta estar presente en mi vida pero NO PUEDO ESPERAR a jugar ante nuestros fans de nuevo", dijo Thompson en un mensaje publicado por la cuenta oficial en Twitter de los Warriors.