El base Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn, confirmó este lunes que ha donado 1,5 millones de dólares a las jugadoras de la WNBA, que decidieron no competir y ayudarlas a que no tengan problemas económicos al no recibir salarios.

Las jugadoras que podrán recibir dinero de la donación de Irving son las que decidieron no disputar la temporada regular por causa del coronavirus o por reivindicaciones de justicia social.