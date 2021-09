Leylah Fernandez de Canadá en acción contra Angelique Kerber de Alemania durante su partido en el séptimo día del US Open Tennis Championships el USTA National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., 5 de septiembre de 2021. EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO

Leylah Fernandez de Canadá (C) reacciona luego de ganar un juego a Angelique Kerber de Alemania (L) durante su partido en el séptimo día del US Open Tennis Championships the USTA National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., 5 de septiembre de 2021. EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO