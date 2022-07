El mariscal de campo Lamar Jackson, dos veces Pro Bowl de la NFL, negó este domingo que haya enviado mensajes a través de las redes sociales a los Baltimore Ravens para obtener más dinero en la renovación de su contrato.

"Hacen que parezca que estoy hablando con los Ravens cuando no es así. No voy a poner mi vida empresarial en las redes sociales. Nunca haré eso. No lanzaré mensajes subliminales. Ese no soy yo", aseveró el 'quarterback' de 25 años.