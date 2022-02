LeBron James, de Los Ángeles Lakers, aseguró este sábado que el juego del esloveno Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, le recuerda al suyo y consideró que ambos son "una triple amenaza" para sus rivales, al saber meter puntos, capturar rebotes y repartir asistencias.

"Me encanta todo de su juego, me encanta todo de él. Su juego me recuerda al mío. Somos una triple amenaza, capturamos rebotes, pasamos el balón, que es lo más importante para nosotros, para mantener a nuestros compañeros involucrados, para que se sientan cómodos en la cancha, para que tengan ritmo", dijo LeBron James en la rueda de prensa previa al "All-Star" de Cleveland (EE.UU.).