EFE Denver (EE.UU.) 31 may 2020

El ex corredor de los Broncos de Denver Floyd Little. EFE/TANNEN MAURY/Archivo

El miembro del Salón de la Fama de la NFL Floyd Little, conocido como "La Franquicia" durante su carrera con los Broncos de Denver, padece cáncer.

Uno de sus antiguos compañeros de equipo de Little en Syracuse, Pat Killorin, hizo público el diagnóstico cuando creó una página de GoFundMe llamada "Friends of Floyd" para ayudar a Little y su familia con los costos del tratamiento.