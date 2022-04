El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) , sexto al término del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Las Américas de MotoGP que, para él "ha sido un día difícil, un día difícil para reiniciar, pero lo he intentado hacer de una manera agresiva porque es la mejor manera de olvidar el pasado, de olvidar la última caída, de olvidar las últimas semanas… Y es lo que he hecho".

"Cuando he visto que era rápido he intentado relajarme, pilotar bien, no tocar demasiado la moto y hemos usado la puesta a punto de siempre, mañana ya empezaremos a trabajar para el gran premio, pero hoy era mi día, y junto al equipo sólo nos hemos concentrado en mí y en creer de nuevo en la moto", explicó.