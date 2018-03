El chipriota Marcos Baghdatis se retiró hoy de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, con molestias estomacales, informó la organización en un comunicado.

"Me desperté y ya me sentía mal. Tengo algunos problemas estomacales. Probé en la pista y no me sentía bien. Lo lamento mucho por los fans. Yo también estoy decepcionado", indicó el jugador en una nota de prensa.