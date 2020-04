El dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, que había sido el dirigente de la NBA más optimista de cara a la reanudación de la competición de liga a partir de mediados de mayo, mostró este miércoles sus dudas de que la misma se diese en un futuro inmediato.

"No tengo idea", admitió Cuban en el programa 'Get Up', de la cadena de televisión ESPN. "Quiero decir, lo único que sé es que vamos a poner la seguridad primero y no vamos a correr ningún riesgo".