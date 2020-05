6 may 2020

EFE Nueva York 6 may 2020

El exlanzador dominicano Pedro Martínez, integrante del Salón de la Fama, y un grupo de más de 40 jugadores actuales y retirados de las Grandes Ligas, compatriotas suyos, se han unido para lanzar el fondo "Step Up to the Plate", que tiene como objetivo apoyar el esfuerzo de alivio por la pandemia del coronavirus en su país natal.

El grupo, organizado por la Fundación Pedro Martínez, ha recaudado más de 550.000 dólares para proporcionar suministros esenciales, equipo de protección personal y alimentos en la República Dominicana.