El novato apoyador de los Dallas Cowboys Micah Parsons se declaró confiado en poder demostrar esta temporada que las 13 capturas logradas en su debut no fueron obra de la fortuna.

"Nadie debe pensar que fue suerte, lo voy a demostrar. Me he preparado como nunca para esta temporada. Sé la responsabilidad que tengo, aunque apenas será mi segundo año, pero el trabajo diario me dará credibilidad", subrayó el defensivo en conferencia de prensa.