La tenista española Garbiñe Muguruza se declaró "contenta" hoy tras superar por primera vez la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde le dio la vuelta a un partido "igualado" contra la china Ying-Ying Duan.

"Estoy muy contenta porque era una ronda en la que, por alguna razón, no avanzaba. Hoy no ha sido un partido fácil, tampoco; ha sido apretado el primer set, sobre todo, y he estado valiente y le he dado la vuelta", declaró a los periodistas tras su victoria.