La española Garbiñe Muguruza aseguró este martes que no da "por sentado ningún triunfo, en particular este año", después de estrenarse con una victoria ante la danesa Clara Tauson en el Abierto de Estados Unidos, al que llega tras una temporada marcada por las dificultades.

"Estoy satisfecha por mi partido. Obviamente no doy por sentado ningún triunfo, en particular este año. Ha sido un año en el que no he ganado mucho, así que estoy muy feliz por conseguir esta victoria en primera ronda", afirmó Muguruza en la rueda de prensa posterior al encuentro.