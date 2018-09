El tenista número uno del mundo, el español Rafael Nadal, ha llegado este año a los cuartos de final de todos los Gran Slam con su victoria de este domingo en el Abierto de Estados Unidos ante un rocoso Kikolov Basilashvili, pero es consciente de que "es el momento de dar un paso adelante y jugar más agresivo".

No quiere oír hablar de si la implantación del reloj de servicio le perjudica, de si el ruido en Flushing Meadows le desconcentra, ni siquiera quiere pensar en su rodilla derecha -"espero que me aguante"-, porque sabe que ahora es el momento de dar el do de pecho para triunfar.