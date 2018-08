El golfista chileno Joaquín Niemann ha comenzado cerca de los primeros puestos su segundo grande, el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship), que se disputa esta semana en Bellerive Country Club, en las afueras de San Luis, Misuri.

"Me sentí muy bien. Estaba un poco nervioso en los primeros dos o tres hoyos, pero luego me calmé y me entretuve en la cancha", dijo el joven golfista de 19 años, que terminó con dos bajo el par, a cuatro golpes del líder, el estadounidense Gary Woodland (-6).