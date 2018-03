El entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, anunció este martes que el alero estrella Kawhi Leonard no tiene fecha para regresar a la competición, y precisó que depende de la autorización del especialista que trata su lesión muscular.

"Todos nos sentimos frustrados por la baja de Leonard, el que más, el propio jugador que desea competir, pero también ambas partes sabemos que nuestro filosofía es la de asegurar que su futuro profesional no esté en peligró y por lo tanto no volverá a competir hasta que no tenga la autorización médica", explicó Popovich.