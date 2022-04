El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vigente campeón del mundo de MotoGP, aseguró, ante el inicio del Gran Premio de las Américas de MotoGP este fin de semana en el circuito COTA (Circuit Of The Américas), que no está siendo un inicio fácil de temporada.

"No ha sido un inicio fácil; en Argentina el ritmo no estuvo mal, pero durante las primeras vueltas me encontraba bastante atrás y es difícil remontar, por lo que no fue una carrera fácil y no conseguí el resultado esperado, pero la carrera del año pasado en Austin no estuvo mal y creo que este fin de semana puedo conseguir un mejor resultado", aseguró Quartararo.