El español Sergio García Dols (Gasgas), tercero en la clasificación provisional del mundial de Moto3, ha sido declarado "no apto" para el resto del Gran Premio de las Américas que se disputa en el circuito COTA (Circuit Of The Americas) de la ciudad estadounidense de Austin.

El piloto español saltó de su moto durante los primeros libres e impactó contra una de las defensas del circuito y aunque inicialmente se pensó que era un golpe en las costillas, sin fractura, las molestias obligaron a un examen médico más profundo en el que se detectaron unas laceraciones (hematomas) en el riñón.