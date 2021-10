El comisionado de la NBA, Adam Silver se presentó de manera virtual para hablar en la tradicional rueda de prensa previa al inicio de la 75 temporada regular, la tercera sometida a la pandemia del coronavirus, y dijo que su deseo había sido llegar a la misma con un el sindicato de jugadores para que hubiese un mandato sobre vacunación contra el Covid-19.

También fue categórico al decir que el problema del base Kyrie Irving, de los Brooklyn Nets, que se ha negado a vacunarse, y no podrá jugar con el equipo de local, no lo tiene con la NBA sino con un mandato municipal, que no permite que en recintos públicos se pueda tener actividad si no se está vacunado.