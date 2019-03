Los tres mejores jugadores de los Sixers de Filadelfia, el base australiano Ben Simmons, el alero Tobias Harris, y el escolta Jimmy Butler reconocieron tras la derrota que sufrieron de visitante por 107-91 ante los Rockets de Houston que a su equipo le falta "energía".

"No jugamos buena defensa, tampoco en ataque y nos faltó energía", declaró Simmons, quien se quedó a las puertas de un triples doble con 15 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes, pero tuvo siete perdidas de balón. "No sabría explicar que fue lo que pasó, pero no comenzamos el partido con intensidad y desde le primer cuarto lo perdimos".