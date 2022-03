Kyrie Irving (c) de los Brooklyn Nets llega al partido entre los Brooklyn Nets y los New York Knicks, en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.), este 13 de marzo de 2022. EFE/EPA/Peter Foley

La NBA multó a los Brooklyn Nets con 50.000 dólares por dejar entrar a los vestuarios a Kyrie Irving en el partido del pasado domingo contra los New York Knicks, pese a que el jugador no podía tener contacto con su equipo al no cumplir con el mandato de vacunación vigente en Nueva York.

Irving, que se niega a vacunarse contra el coronavirus, no puede jugar los partidos como local de los Nets y en el último derbi contra los Knicks compró unas entradas a pie de campo para seguir a sus compañeros como aficionado, algo que sí está permitido por el mandato sanitario.