El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se marchó este domingo insatisfecho con la cuarta posición del Gran Premio de Estados Unidos, ya que esperaba un resultado "mejor" para seguir presionando de cerca para que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) no consiga su quinto Mundial de Fórmula Uno.

"No puedo estar contento. No era el resultado. Podía haber sido mejor. Sólo me alegro por Kimi, que se lo merecía más que nadie", declaró a la prensa con gesto serio.