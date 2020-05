22 may 2020

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 22 may 2020

Anna Kendrick presentó este jueves "Love Life", una serie que se estrenará en la plataforma HBO Max el 27 de mayo y que repasa las diferentes aventuras y relaciones sentimentales de una joven en Nueva York.

Kendrick, muy conocida por la saga "Pitch Perfect" y nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por "Up in the Air" (2009), estrenó con "Love Life" su primer gran papel televisivo a través de una "premiere" virtual, una idea que se está extendiendo en Hollywood estas semanas para desvelar grandes lanzamientos audiovisuales sin romper el confinamiento por el coronavirus.