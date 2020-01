Frank Rubio, de origen salvadoreño y recién graduado en una nueva promoción de astronautas, está exultante de ser uno de los 11 seleccionados por la NASA para sus ambiciosos objetivos espaciales futuros: instalar una base permanente en la Luna y preparar el primer viaje a Marte.

"Ir a la Luna sería un privilegio, pero la oportunidad de ir al espacio es tan única que voy a estar encantado con cualquiera de las misiones. Desde luego, me encantaría formar parte de la misión para ir a Marte, si se me requiere, pero no creo que vayamos hasta 2030", afirma en entrevista telefónica con Efe, poco después de graduarse como astronauta en una ceremonia en Houston (Texas).