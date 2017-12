El atleta estadounidense Justin Gatlin, campeón del mundo de los 100 metros, reaccionó con firmeza a las informaciones del diario británico The Telegraph que le vinculan a un nuevo escándalo de dopaje: "No permitiré que nadie mienta sobre mí", ha dicho en un comunicado.

"No estoy utilizando ni he utilizado productos dopantes. Me sentí conmocionado y sorprendido al saber que mi entrenador pudiera tener algo que ver incluso con la apariencia de estas acusaciones. Lo despedí tan pronto como descubrí esto", explica Gatlin, sucesor del jamaicano Usain Bolt como campeón mundial de 100 metros.