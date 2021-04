Sony Music Publishing anunció este miércoles que compró todas las canciones del cantautor estadounidense Paul Simon, cuya carrera musical abarca más de seis décadas y que formó parte del legendario dúo Simon & Garfunkel.

Aunque no se ha desvelado el precio que Sony pagó por el catálogo musical, sí se sabe que incluye tanto canciones icónicas como "The Sound of Silence" y "Mrs. Robinson", de su época en Simon & Garfunkel, como piezas que lanzó durante su carrera en solitario, como "50 Ways to Leave Your Lover" y las que forman parte del álbum "Graceland".