La joven física española Belén Franch, que fue galardonada hoy por la NASA por sus logros en su aún incipiente carrera profesional, valoró la importancia de trabajar en en el país, que, según dijo, permite que su labor "tenga un impacto real en la vida de los demás".

"Lo que en realidad me gusta del modelo americano, no solo de la NASA, es que todo es muy aplicado. Siempre se busca que todo tenga una repercusión, una finalidad práctica, que no se quede en papel mojado en un cajón; que tenga un impacto en la vida de los demás", valoró Franch en una entrevista concedida a Efe.