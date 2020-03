El cantante estadounidense de música country Kenny Rogers, ganador de tres premios Grammy y 18 American Music Awards en una exitosa carrera de seis décadas marcada por grandes éxitos como "The Gambler" y "Just Dropped In", falleció a los 81 años, según ha comunicado la familia del artista.

El músico murió anoche por causas naturales, en su casa y rodeado de sus allegados, según un comunicado publicado por la familia en la cuenta oficial de Twitter del artista.