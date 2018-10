Frances H. Arnold, ganadora del Nobel de Química junto a George Smith y Gregory P. Winter por los avances en el desarrollo de proteínas a partir del aprovechamiento del poder de la evolución, dijo hoy que en el futuro próximo habrá "una oleada de premios Nobel de Química para mujeres".

"No hice ninguno de estos experimentos sin mi equipo. Trabajamos en grupo. El Nobel me lo llevo yo pero somos un grupo que ama lo que hace. Esto lo he conseguido con ellos", señaló Arnold en una conferencia de prensa organizada en Caltech (California Institute of Technology de Pasadena).