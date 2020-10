La televisión sigue buscando recetas para sus nuevas series en películas de éxito y este miércoles se dieron a conocer dos proyectos para la pequeña pantalla de muy diferente signo: uno de terror sobre "I Know What You Did Last Summer" (1997) y otro mucho más emotivo acerca de "Fried Green Tomatoes" (1991).

En el caso de la segunda, la revista Variety aseguró hoy que NBC está preparando junto al legendario productor y guionista Norman Lear ("One Day at a Time", "All in the Family", "The Jeffersons") una serie que actualizará la nostálgica historia de "Fried Green Tomatoes".