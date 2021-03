Fotografía facilitada este domingo por The Recording Academy en la que se registró a la cantante estadounidense H.E.R., ganadora del premio a la Mejor Canción de R&B, por 'Better Than I Imagined', y del premio a la Canción del Año por 'I Can't Breathe', al posar con sus gramófonos, durante la 63a Ceremonia de los premios Grammy, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Kevin Mazur/The Recording Academy