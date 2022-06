La Agencia Espacial de EE.UU. (NASA) anunció este viernes que la exploración de Psyche, el mayor asteroide metálico del sistema solar, no se llevará a cabo en 2022, como estaba planificado, debido a la "entrega tardía del software de vuelo" y el equipo de prueba de la nave espacial.

La NASA no dispone de tiempo suficiente este año para completar las pruebas necesarias antes del lanzamiento, especialmente la comprobación de que el software funcionará correctamente en vuelo, señaló la agencia espacial en un comunicado.

El asteroide Psyche fue seleccionado en 2017 como parte del programa Discovery de la NASA, una misión de bajo costo que utiliza Marte como "asistencia gravitatoria en el camino", lo que requiere una extrema precisión.

"La decisión de retrasar la misión (cuyo período de lanzamiento finaliza el próximo 11 de octubre) no fue fácil, pero es la correcta", afirmó la científica Laurei Leshin, responsable de Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

El lanzamiento de la nave este año habría permitido llegar en 2026 a Psyche, rico en hierro y níquel y posiblemente con oro en su centro y nuevos metales.

La NASA precisó que hay posibles períodos de lanzamiento tanto en 2023 como en 2024, pero las posiciones orbitales relativas de Psyche y la Tierra determinan que la nave espacial no llegaría al asteroide hasta 2029 y 2030, respectivamente.

Ahora, un equipo de evaluación independiente revisará las posibles opciones y los próximos pasos a seguir, incluidos los costos estimados.

"La NASA se toma muy en serio los compromisos de costos y cronogramas de sus proyectos y programas", dijo, por su parte, Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington.

Zurbuchen señaló que se están evaluando todas las opciones para la misión en el contexto del Programa Discovery, y que "en los próximos meses se tomará una decisión sobre el camino a seguir".

El problema de compatibilidad del sistema con los simuladores del banco de pruebas del software fue detectado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en California.

Esta complicación con los bancos de pruebas "fue identificada y corregida"; sin embargo, "no hay tiempo suficiente para completar una verificación completa del software para su lanzamiento este año".

El software de navegación y vuelo de guía de la nave espacial es el encargado de controlar la orientación de la nave espacial mientras vuela por el espacio y se utiliza para apuntar la antena de la nave espacial hacia la Tierra, para que esta pueda enviar datos y recibir comandos.

También proporciona información de trayectoria al sistema de propulsión eléctrica solar de la nave espacial, que comienza a operar 70 días después del lanzamiento, explicó.

Los costos totales de la misión a Psyche, incluido el cohete, son de 985 millones de dólares.

"Nuestro increíble equipo ha superado casi todos los increíbles desafíos de construir una nave espacial durante la covid-19", dijo Lindy Elkins-Tanton, investigadora principal de Psyche, de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), quien dirige la misión.

En ese contexto, Elkins-Tanton se mostró orgullosa de haber superado "numerosos desafíos de hardware y software", pero, al final, "nos detuvo este último problema", dijo.

"Solo necesitamos un poco más de tiempo y conseguiremos vencer a este también. El equipo está listo para seguir adelante y estoy muy agradecido por su excelencia", acotó.