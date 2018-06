Un frustrado LeBron James dijo hoy en conferencia de prensa que pensaba que todos en su equipo estaban al corriente de cuál era el marcador en los últimos segundos del partido, en alusión a la desafortunada acción protagonizada por su compañero J.R. Smith que propició la prórroga.

"Me han preguntado si he hablado con J.R. al respecto y ya he dicho que no. Sabía que era un marcador apretado. Estábamos uno abajo. George Hill metió el primer tiro libre. Cogimos el rebote ofensivo y pensé que todos sabíamos cuál era el marcador. Ese es mi punto de vista. No sé en qué pensaba J.R.", declaró el alero.