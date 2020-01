Samsung y LG, codo a codo en el CES con la mira en los televisores

LG Signature OLED R 8K is displayed during the LG press conference at the 2020 International Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada, USA, 06 January 2020. EFE/EPA/Etienne Laurent

A LG Electronics Real 8K TV featuring next-gen AI processor is unveiled during the LG press conference at the 2020 International Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada, USA, 06 January 2020. EFE/EPA/Etienne Laurent